Spunta Arokodare per l’attacco! Romano: “Contatti Napoli-Genk, la valutazione”

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo l’infortunio di Romelu Lukaku, il club azzurro è alla ricerca di una prima punta forte fisicamente che possa sopperire alla mancanza del centravanti belga, che starà fuori circa 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Lo stop del centravanti ha fatto cambiare strategia al Napoli, che ora è a caccia di un attaccante che per caratteristiche e gol possa sostituire Lukaku e possa affiancarsi a Lorenzo Lucca.

Ieri sono stati contattati Andrea Pinamonti e Rasmus Hojlund, oggi invece il Napoli si è mosso per Tolu Arokodare, classe 2000, punta nigeriana del Genk. A riferirlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano fa sapere che la valutazione del cartellino del giocatore è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Arokodare è stato proposto anche al Milan, ma nelle ultime ore il Napoli ha iniziato a prendere seriamente informazioni su di lui. Alto 1,97, nell’ultima stagione ha collezionato 45 presenze tra tutte le competizioni, segnando 23 reti e servendo 7 assist.