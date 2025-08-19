Ufficiale Gutierrez è del Napoli! Ecco l’annuncio di ADL: “Benvenuto Miguel”

"Benvenuto Miguel": il Napoli con il classico post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo dal Girona di Miguel Gutierrez. Il laterale spagnolo arriva a titolo definitivo per una cifra di circa 20 milioni di euro: è già il settimo acquisto degli azzurri in questa sessione estiva di calciomercato.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito web: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana. Benvenuto, Miguel!".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, arriva dal Girona per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Il giocatore nei giorni scorsi ha completato la fase di riatletizzazione e quindi potrà da subito mettersi a disposizione di Antonio Conte e del suo staff per provare ad essere in buone condizioni dopo la sosta per le nazionali. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo.