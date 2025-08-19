Ultim'ora Hojlund è il prescelto! Rai: “Il nodo è la sua volontà, ecco cifre e formula”

Proseguono i contatti tra Manchester United e Napoli per il danese Rasmus Hojlund. Prestito oneroso da cinque milioni con diritto fissato a 40 senza obbligo condizionato. Da queste premesse parte il Napoli, fa sapere Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai. I Red Devils sono possibilisti su formula e cifra (da discutere cifre esatte del prestito e rate successive al possibile riscatto), ma il vero dominus della trattativa resta il calciatore che gradirebbe maggiori garanzie per la stagione successiva.

Si sta lavorando con gli agenti proprio per sbrogliare questa matassa. Ma il Napoli dopo il no per Joshua Zirkzee ha scelto Hojlund come prima opzione. È l'unico che può arrivare non a titolo definitivo e non ha problemi di lista. Il Milan stando a quanto trapela sarebbe tornato su Susan Vlahovic viste le perplessità di Hojlund. Siamo alle indiscrezioni che ci arrivano da addetti ai lavori ma lo juventino è il preferito di Max Allegri, riferisce il collega al sito della Rai.