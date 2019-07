James, Alvino: "Sarà del Napoli, non considera altro. Il Napoli tira la corda perché non può restare al Real, poi farà un passo..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della trattativa per James Rodriguez: "I contatti tra James e Ancelotti proseguono. Molti dicono ma mica partecipi, no e ci mancherebbe, sono telefonate private, ma dopo anni di informazione onesta per i tifosi del Napoli qualche amico che mi informa sui contenuti delle telefonate ce l'ho. La cosa simpatica è che sia Ancelotti che James si chiedono ogni giorno se ci sono novità dalle persone che lavorano con loro. Il Napoli è forte del patto d'acciaio con il giocatore: viene al Napoli o resta al Real Madrid e questa ipotesi il club spagnolo non può prenderla in considerazione, per questo il Napoli tirerà la corda fino a quando potrà. Il Napoli è forte di questo, il Real sa che James si metterà di traverso se verrà fatto un discorso diverso. James verrà a Napoli che poi farà un passo avanti verso le richieste del Real ed il Real farà un passo verso il Napoli. Non c'è un'ipotesi B, non c'è PSG, non c'è Atletico, ma solo l'ipotesi A Napoli".