James-Napoli, l'ex moglie: "Il Real vuole tanti soldi e subito! A volte la volontà del giocatore non conta..."

James Rodriguez al Napoli, ormai è diventata una telenovela. E, come accade con le migliori fiction, rispuntano vecchi personaggi ogni tot. Daniela Ospina è l'ex moglie del numero 10 colombiano ed è già intervenuta sulla vicenda, mostrando spesso qualche perplessità sull'ipotesi Napoli, altre volte allontanando l'azzurro dalle spalle del suo ex marito. E adesso la donna, sorella del portiere del Napoli David Ospina, è tornata a parlare, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Real vuole tanti soldi, in un’unica soluzione. Gli affari, spesso, prescindono dalla volontà dei giocatori. Comunque, ci sono 2-3 squadre interessate a James“.