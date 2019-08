James, non è finita! CorSport: "Mendes ha un mandato per un prestito, proposta ancora valida"

La pista che conduce a James Rodriguez non è definitivamente tramontata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Jorge Mendes "resta un amico con un mandato per un prestito". Il Napoli aspetta, la proposta di De Laurentiis non è mai stata stracciata, vale finché sarà possibile, e può succedere di tutto anche per il last minute, nonostante l'arrivo di Lozano. James piace da tempo al Napoli, se ne parla da troppi mesi, ora siamo al giro di boa, al momento decisivo. Pochi altri giorni e sapremo come andrà a finire.