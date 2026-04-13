Juan Jesus fa mea culpa: "Non sono stato a livello. Gli errori fanno male, ma si cresce"

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"Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Questa stagione è tra le migliori della mia carriera e pretendo ancora di più"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si è scusato per l'errore commesso contro il Parma, che ha permesso agli avversari di portarsi in vantaggio al primo minuto di gioco. Queste le sue parole: "Nel calcio è anche questo: sbagliare e avere il coraggio di continuare. Ieri non sono stato al mio livello e mi assumo la responsabilità. So anche che questa stagione, nel complesso, è tra le migliori della mia carriera. Proprio per questo pretendo ancora di più da me stesso. Gli errori fanno male, ma fanno parte del percorso. Si lavora, si cresce e si torna più forti. Sempre con la testa sull’obiettivo. Forza Napoli Sempre".

L'errore in avvio, il pareggio nel secondo tempo e l'1-1 finale: il Napoli frena a Parma e l'Inter è in fuga a +9

Dopo l'errore difensivo di Juan Jesus, che ha permesso a Strefezza di segnare il gol del vantaggio al 35esimo secondo di gioco, il Napoli è risultato lento e compassato nella manovra offensiva senza riuscire ad essere pericoloso. Nella ripresa con l'ingresso di Alisson Santos gli azzurri hanno aumentato un po' il ritmo e McTominay ha trovato il gol del pareggio, ma nei 30 minuti finali non si è riusciti ad andare oltre l'1-1. La sera poi l'Inter ha battuto il Como portandosi così a +9 sul secondo posto: scudetto virtualmente chiuso, da qui le scuse di Juan Jesus che probabilmente ha vissuto l'errore in maniera pesante.