Juanlu affare annunciato, Gazzetta: "Il Napoli ci riproverà, ma spunta nome nuovo"

Juanlu Sanchez resta nel mirino del Napoli. Perché a destra l'idea del club è sempre quella di rinforzarsi non appena riaprirà il mercato. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivano echi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato".

Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Poi l'infortunio di Lukaku e la necessità di puntare su Hojlund ha veicolato le ultime scelte di mercato.