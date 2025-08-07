Juanlu, il Siviglia rifiuta l’offerta del Napoli! Romano: “Chiede 20mln e clausola di rivendita”
Il Siviglia ha respinto la proposta formale da 17 milioni di euro presentata dal Napoli per Juanlu Sanchez, ritenendola insufficiente. La richiesta degli andalusi resta ferma a 20 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola sulla futura rivendita del giocatore, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Una cifra che il Siviglia ha già ricevuto nei giorni scorsi da parte del Wolverhampton, ancora in corsa per l’esterno spagnolo classe 2003. Il Napoli, però, continua a lavorare sul giocatore, forte anche della ferma volontà di Juanlu.
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, su X ha aggiunto: “Il Siviglia chiedeva 17+% e il Napoli ha offerto 17. E poi il club spagnolo ha alzato ancora la posta.. dopo aver comunicato ufficialmente al Napoli di volerne esattamente 17 e con il calciatore che è andato in sede a chiedere la cessione al Napoli. Vediamo come procede la trattativa”.
si, il Siviglia chiedeva 17+% e il Napoli ha offerto 17. E poi il club spagnolo ha alzato ancora la posta.. dopo aver comunicato ufficialmente al Napoli di volerne esattamente 17 e con il calciatore che è andato in sede a chiedere la cessione al Napoli. Vediamo come procede la…— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 7, 2025
🚨🇪🇸 Sevilla have rejected €17m formal proposal from Napoli for Juanlu.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
The Spanish club asks for €20m plus sell-on clause, fee already offered by Wolves in past few days. pic.twitter.com/f9KtCcuMTR
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro