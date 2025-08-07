Ultim'ora Juanlu, il Siviglia rifiuta l’offerta del Napoli! Romano: “Chiede 20mln e clausola di rivendita”

Il Siviglia ha respinto la proposta formale da 17 milioni di euro presentata dal Napoli per Juanlu Sanchez, ritenendola insufficiente. La richiesta degli andalusi resta ferma a 20 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola sulla futura rivendita del giocatore, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Una cifra che il Siviglia ha già ricevuto nei giorni scorsi da parte del Wolverhampton, ancora in corsa per l’esterno spagnolo classe 2003. Il Napoli, però, continua a lavorare sul giocatore, forte anche della ferma volontà di Juanlu.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, su X ha aggiunto: “Il Siviglia chiedeva 17+% e il Napoli ha offerto 17. E poi il club spagnolo ha alzato ancora la posta.. dopo aver comunicato ufficialmente al Napoli di volerne esattamente 17 e con il calciatore che è andato in sede a chiedere la cessione al Napoli. Vediamo come procede la trattativa”.

