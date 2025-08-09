Juanlu, la volontà del calciatore sarà decisiva: Napoli non accetta giochino del Siviglia

vedi letture

Non solo Gutierrez: il secondo colpo con una spagnola sarà Juanlu Sanchez, terzino destro, 21 anni, alfiere della Roja Under 21. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prevede dunque un esito positivo della trattativa per regalare ad Antonio Conte un'alternativa di primo livello a Giovanni Di Lorenzo.

"Con il Siviglia è andato in scena un braccio di ferro con la complicità delle offerte superiori di Wolverhampton e Nottingham Forest, 20 milioni. Il Napoli, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni: 17 milioni, prendere o lasciare. Anche perché Juanlu vuole solo i campioni d’Italia: resta da sistemare soltanto qualcosa sulle commissioni e anche il secondo terzino spagnolo sarà confezionato" spiega il quotidiano.