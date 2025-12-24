La vigilia di Natale su Radio TuttoNapoli, il palinsesto di oggi: live dalle 9

Anche alla vigilia di Natale non vi lasciamo soli! Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi sarà in versione ridotta ed inizierà dalle 9 con “Il “Bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso e Carlo Caporale fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Francesco Carbone, Christian Marangio, Antonio Gaito ed i loro opinionisti per le ultime in casa Napoli e gli auguri di Buon Natale prima di due giorni di stop. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

