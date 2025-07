Juanlu-Napoli, CdS: guerra di nervi col Siviglia, gli andalusi faticano a trovare il sostituto

vedi letture

Il Napoli continua a muoversi con decisione e coerenza sul mercato estivo, forte di un piano chiaro definito già al termine della scorsa stagione. Il club azzurro, guidato da un’intesa solida tra Antonio Conte e il direttore sportivo Manna, lavora con precisione per centrare obiettivi fissati da settimane, operando su più fronti: Olanda, Spagna e Italia. “Le figurine sono quelle, più o meno le stesse sin dalla fine della stagione”, scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, che fa il punto sul mercato del Napoli. Dopo gli affondi per Beukema e Ndoye, il Napoli è pronto ad annunciare anche l’arrivo di Noa Lang dal PSV. Operazione in chiusura: “è soltanto questione di ore per annunci e champagne”.

Più complessa invece la trattativa con il Siviglia per il terzino Juanlu Sanchez. Il club spagnolo, alle prese con gravi problemi finanziari, chiede 20 milioni di euro, mentre il Napoli si è fermato a un’offerta di 12 più 2 di bonus, ritenendo troppo elevata la richiesta andalusa. Nonostante l’accordo già raggiunto con il giocatore e il suo entourage, si parla di una “guerra di nervi”, con il Siviglia che resiste e fatica anche a trovare un sostituto: Hugo Rincón, opzione seguita dagli andalusi, sembra destinato a restare all’Athletic Bilbao. Napoli valuta un ritocco dell’offerta per quanto riguarda la base fissa: 15mln+2 di bonus , ma per ora “non si sono schiodati” dalla proposta da 14 milioni totali, conclude il quotidiano.