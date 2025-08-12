Ultim'ora Juanlu-Napoli, dentro o fuori entro venerdì! Rai: due le mosse per sbloccare fase di stallo

vedi letture

Il vertice decisivo tra gli agenti di Juanlu Sanchez e la dirigenza del Siviglia si terrà giovedì, o al massimo venerdì, a seconda degli impegni del club andaluso. Il Napoli ha già fatto sapere di non voler attendere oltre: la posizione è stata ribadita poche ore fa anche all’entourage del terzino destro, che ha nuovamente respinto l’offerta del Nottingham Forest, mentre il Wolverhampton resta più defilato, impegnato anche su altri obiettivi come lo juventino Nicolò Savona.

Juanlu, invece, ha le idee chiare: vuole e sogna la maglia azzurra. Lo conferma Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport. La fase di stallo potrebbe sbloccarsi solo con due possibili mosse: inserire nuovi bonus o accettare una percentuale sulla futura rivendita, oltre ad abbassare le commissioni destinate agli agenti. Per ora restano ipotesi, ma la sensazione è che tutto si deciderà entro entro venerdì.