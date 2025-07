Juanlu Sanchez, summit Napoli-Siviglia: pronto il rilancio, le cifre

Il Napoli continua senza sosta il lavoro sul mercato. E' stato completato in queste ore lo scambio di documenti col Psv per Noa Lang che sarà il terzo rinforzo dell'estate, ma è vicino anche il quarto che corrisponde al nome di Sam Beukema. Il club partenopeo però conta di stringere anche per Ndoye con cui vuole chiudere prima l'accordo sull'ingaggio, ma non è tramontata anche la pista del vice-Di Lorenzo.

Il nome è sempre quello di Juanlu Sanchez che da tempo ha già detto sì ai partenopei. Il laterale della Spagna Under 21 era stato messo in standby per abbassare le richieste del Siviglia e nelle prossime ore - già domani molto probabilmente - i due club torneranno a parlare dell’operazione. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Napoli sta valutando un piccolo rilancio per chiudere l’operazione avvicinandosi a circa 17mln di euro bonus compresi.

