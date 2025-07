Retroscena Beukema-Napoli: sconto sull'ingaggio per colmare distanza col Bologna

Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli è ad un passo anche da Noa Lang con lo scambio di documenti in corso con il Psv. Ma il club azzurro non si ferma qui per garantire ad Antonio Conte gran parte degli acquisti già per i primi giorni di ritiro a Dimaro. Ed in questo senso Sam Beukema conta i giorni che lo separano dall’approdo al Napoli. Nelle prossime ore Napoli e Bologna infatti troveranno la quadra, scrive quest’oggi l’edizione bolognese de Il Resto del Carlino.

Il quotidiano sottolinea che il difensore - pur di agevolare il trasferimento - si sarebbe detto anche disposto ad uno sconto al club partenopeo sull’ingaggio in modo da impiegare quei soldi per colmare una parte del gap tra le parti. L’affare alla fine andrà in porta a titolo definitivo, non in prestito con obbligo come il Napoli aveva provato a proporre al Bologna incassando un secco no. Il matrimonio però si farà. Tutto da vedere invece per Ndoye perché la distanza ad oggi è abissale tra domande ed offerta.