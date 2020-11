Juve in pressing: proposto Milik-Bernardeschi! Il Napoli nicchia per due ragioni e rispunta la Roma

Dalla telenovela estiva a quella invernale, il protagonista sul mercato del Napoli non cambia: Arkadiusz Milik è ancora in cerca di sistemazione. Gli agenti del giocatore, dopo aver incontrato il club azzurro nei giorni scorsi, sono al lavoro e hanno registrato un ritorno di fiamma con la Juventus che già l'aveva corteggiato in estate. Per il centravanti polacco potrebbe riaprirsi anche l'ipotesi Roma (però non a 20 milioni di euro come vorrebbe De Laurentiis), ma la pista bianconera sarebbe più concreta, secondo Calciomercato.it.

SCAMBIO CON BERNARDESCHI? - La Vecchia Signora starebbe provando ad imbastire con il Napoli uno scambio: Milik in bianconero e Federico Bernardeschi alle pendici del Vesuvio. L'affare sarebbe impostato per generare un'importante plusvalenza da ambo le parti, ma per adesso la società partenopea nicchia, visto che nel ruolo di esterno destro ha già Lozano e Politano e soprattutto perché l'ingaggio dell'ex Fiorentina da 4 milioni netti sarebbe il più alto della rosa.