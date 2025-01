Juve-Napoli, braccio di ferro per Danilo: ADL non vuole sborsare i 3 mln richiesti

"Non è un mistero che nel suo immediato futuro ci potrebbe essere un trasferimento al Napoli, dopo il rifiuto di una proposta economicamente allettante dai sauditi dell'Al-Nassr". Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare il punto della situazione sul difensore della Juventus Danilo, che piace molto agli azzurri pronti ad accoglierlo già a gennaio:

"Il problema è che la Juve non intende liberare il giocatore gratis ma vuole un indennizzo vicino ai 3 milioni, cifra che il club di De Laurentiis non intende corrispondere anche in considerazione del fatto che Danilo a giugno si svincolerà a parametro zero. Il braccio di ferro continua e passerà anche attraverso un confronto con la società bianconera per riuscire a risolvere il caso e trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il Napoli attende, mentre il difensore si allena da solo e la Juve lavora a due innesti proprio nel reparto arretrato".