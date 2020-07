Karnezis pedina di scambio: l'indizio sul futuro di Meret e Ospina

Osimhen al Napoli per 50 milioni più il cartellino di Orestis Karnezis. Questo dovrebbe essere l’accordo raggiunto col Lille per il trasferimento in azzurro dell’attaccante nigeriano, con l’ufficialità dell’affare atteso entro questa settimana. Un rinforzo per l’attacco in arrivo per Rino Gattuso, ma probabilmente anche un indizio su quelle che saranno le strategie tra i pali del club azzurro per la prossima stagione, con due scenari possibili.

Lasciar partire Karnezis può significare due cose: il Napoli si è confrontato con Ospina ed ha ricevuto indicazioni positive dal portiere colombiano, che aveva espresso nelle scorse settimane qualche dubbio sulla permanenza in azzurro.

Ipotesi B. Il Napoli ha lasciato intendere ad Ospina che il titolare per la prossima stagione sarà Alex Meret, con l’alternanza tra i pali che verrà limitata per garantire stabilità e trasmettere fiducia al classe ’97. In questo secondo caso, il Napoli sarebbe costretto a virare su un secondo portiere che sia di assoluto livello ed il nome che tornerebbe caldissimo sarebbe quello di Luigi Sepe, assistito da quel Mario Giuffredi che ad imbastire affare con il Napoli è bravo come pochi. Insomma il mercato si muove e non solo in attacco. E l’addio di Karnezis racconta che anche tra i pali qualcosa accadrà in vista della prossima stagione.