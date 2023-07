Kilman non si sblocca: per il sostituto di Kim spuntano altri due nomi proposti dallo scouting

Altro nome per la sostituzione di Kim. E' quello di Josip Sutalo, croato della Dinamo Zagabria e medaglia di bronzo al Mondiale in Qatar. Lo riporta il Corriere dello Sport perché Kilman non si sblocca visto che i Wolves lo valutano 40 milioni di euro mentre Sutalo è valutato ale tra i 15 e i 20 milioni. Altro nome considerato è quello di Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg che l'area scout del Napoli conosce molto bene.