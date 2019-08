Kiss Kiss - Apertura di Icardi al Napoli? Wanda sarebbe già stata quattro volte in città

Mauro Icardi non chiude al Napoli, anzi. Aggiornamenti importanti arrivano dalla redazione di Kiss Kiss Napoli con l'indiscrezione del giornalista Diego De Luca, secondo il quale l'argentino non ha mai scartato il Napoli e anche Wanda Nara avrebbe aperto all'ipotesi del trasferimento in maglia azzurra. Per i due Napoli non è un ripiego e nelle loro idee dunque non c'è solo la Juve. Non solo: la sua dolce metà potrebbe esser già stata quattro volte in città tra gennaio e maggio. Segnale ulteriore dell'apertura dell'ex Samp nei confronti dell'ipotesi di ricominciare dal Napoli.