Kiss Kiss - Bomba dall'entourage di Icardi: "Preferisce il Napoli, non la Juve! Ipotesi Roma da scartare"

Novità sull’affare Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli arrivano notizie importanti dall’entourage del bomber argentino sul possibile arrivo in azzurro del classe ’93. Questo il testuale riferito dalla redazione di Radio Goal: “Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma. Se al 20 agosto dovesse restare solo quell’opportunità allora ci puoi pensare, ma ad oggi non c’è nessuna apertura. In pole nelle preferenze di Icardi c’è il Napoli e non la Juventus”.