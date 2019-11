Kiss Kiss - Incontro sereno, multe restano ma apprezzato discorso ADL sull'unità: fissati tre obiettivi

Arrivano conferme sull'esito positivo dell'incontro tra ADL e la squadra. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, il confronto s'è svolto nella massima serenità, ADL ha improntato il suo discorso sull'unità e la squadra ha condiviso questo discorso perché ha come obiettivo il raggiungimento degli obiettivi stagionali: rientrare nella lotta Champions in campionato, provare ad andare avanti in Champions ed in fondo in Coppa Italia. Le multe restano, naturalmente, ed i giocatori hanno capito che spetterà pagarle per il loro comportamento e probabilmente ne erano già consapevoli al momento del mancato rispetto del ritiro.