KK - Koulibaly compra casa a Parigi, ma il PSG non c'entra: la precisazione della SSC Napoli

E' da anni che si parla dell'interesse del PSG per Kalidou Koulibaly e le ultime raccontate oggi da Le Parisien hanno parlato di un nuovo abboccamento, testimoniato dall'acquisto del difensore del Napoli di una casa da 4 milioni nel cuore di Parigi. Ma tra le due cose non c'è nesso, stando a quanto fa sapere la SSC Napoli alla radio ufficiale del club.

LA PRECISAZIONE - Il direttore Valter De Maggio, durante la trasmissione 'Radio Goal', ha fatto sapere che "Fonti interne alla SSC Napoli ci dicono che la notizia dell'acquisto della casa di Koulibaly a Parigi non c'entrerebbe nulla con il suo futuro. Kalidou investe molto negli acquisti immobiliari, non solo a Parigi". L'emittente ufficiale fa sapere che non c'è un legame tra quest'abitazione e il PSG, dal momento che l'ex Genk avrebbe comperato anche un'altra dimora a Milano, a testimonianza del fatto che sia solito investire nel campo mobiliare.