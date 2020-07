KKN - Osimhen, ci siamo! Affare in chiusura, lunedì possibile incontro Giuntoli-D'Avila

Arrivano ancora novità riguardo l'affare Napoli e Victor Osimhen, con il club azzurro che sta lavorando in maniera incessante per l'attaccante nigeriano. Ne ha parlato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Sono ore caldissime per l'affare Napoli-Osimhen: il Napoli sta parlando con l'agente di Osimhen, sta parlando con l'agente italiano a cui D'Avila ha dato mandato di procedere con la trattativa. Ci sono due giorni di monitorare: attenzione al pomeriggio di oggi, e poi appuntamento a lunedì, potrebbe esserci l'incontro tra Cristiano Giuntoli e D'Avila. L'affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare, finalmente!".