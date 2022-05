"Koulbaly resti!", Spalletti lo aveva già detto ad ADL e lo ha ripetuto altre tre volte

Spalletti vuole che il Napoli blindi Koulibaly, lo ha ripetuto in conferenza e dopo la gara vinta con lo Spezia, è un messaggio chiaro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti vuole che il Napoli blindi Koulibaly, lo ha ripetuto in conferenza e dopo la gara vinta con lo Spezia, è un messaggio chiaro già rivolto anche alla società. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lo ha detto una settimana fa a De Laurentiis in occasione di un incontro faccia a faccia, lo ha ripetuto all'intero Stato maggiore del club venerdì in riunione e poi lo ha spiegato pubblicamente sabato, alla vigilia della partita con lo Spezia: Spalletti vuole che Koulibaly continui a giocare con il Napoli. Ed è pronto a ripetere il concetto all'infinito".