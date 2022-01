Koulibaly: "Ho trattato col PSG e altri club, ma il Napoli ha deciso di tenermi per amore e sono felice"

Il PSG è da anni molto interessato a Kalidou Koulibaly e nei mesi scorsi, prima di prendere Sergio Ramos, provò ancora una volta a imbastire una trattativa con il Napoli, ricevendo però il 'no, grazie' del club azzurro. A confermare l'interesse dei parigini è lo stesso difensore senegalese in un'intervista concessa all'emittente francese Canal+:

"Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C'è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli però ha deciso di tenerli e questo dimostra tutto l'amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. E' bello essere accostato a Sergio Ramos, un idolo per tutti".