Koulibaly, le prime parole al Chelsea: "Che felicità, ho sempre sognato la Premier! Già nel 2016..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le società, il difensore ex Napoli ha rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: "Sono molto felice di essere qui al Chelsea. E' una grande squadra nel mondo ed il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea fu il primo a prendermi nel 2016, ma non ce la facemmo. Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perché mi volevano davvero con loro. Hi parlato con i miei amici Mendy e Jorginho ed hanno reso la mia scelta più facile. Sono davvero felice di essere con voi. Voglio ringraziare i tifosi, ne ho visti molti a Londra e sull'aereo erano tutti felici che fossi qui. Spero che la stagione sarà davvero buona".