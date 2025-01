Kvara al PSG, Romano annuncia: "Oggi colloquio positivo tra i club, accordo vicino"

Si registrano passi avanti per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Oggi ci sono stati dei colloqui dall'esito positivo tra il Napoli e il club francese, che intanto ha già l'accordo sul contratto con il georgiano. A riportare le ultime è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive:

"Oggi si è svolto l'incontro diretto tra Paris Saint-Germain e Napoli per l'operazione Kvaratskhelia. Come riportato la scorsa settimana, il PSG ha raggiunto un accordo totale con Kvara per un accordo quinquennale e le trattative sul compenso stanno procedendo rapidamente. Colloqui positivi oggi, accordo ormai vicino tra i club".

