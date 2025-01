Kvara ha salutato la squadra e lasciato Castel Volturno portando via un 'ricordo'

Tutto pronto per il viaggio a Parigi di Kvaratskhelia. Un viaggio di sola andata, direzione Psg, per la sua nuova avventura. Oggi il georgiano ha salutato i compagni ed è andato via dal centro sportivo poco prima di pranzo. Collegato da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha commentato l'addio di Kvara al Napoli con un retroscena: "Kvara ha salutato i compagni, si è portato via un pezzo di cuore e anche di se stesso. Come sapete nello spogliatoio ciascuno ha la propria 'poltrona' molto comoda con il proprio nome.

Dove c'era la sua, Kvara ha staccato il suo poster e tutti i compagni l'hanno firmato. Per lui niente lacrime, ma nella sala dove solitamente si fanno le lezioni al video con Conte, il georgiano ha abbracciato e ringraziato tutti mettendosi alle spalle la sua avventura napoletana condita da prodezze, ricordi e lo scudetto. Poi è andato via accompagnato dal cugino. Nelle ultime ore ha fatto anche visita al murale di Maradona".