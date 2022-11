Kvara, ieri lo stop dopo alcuni fastidi: nessun rischio a Bergamo e c'è ottimismo per martedì

Ieri Kvaratskhelia non è partito per Bergamo a causa di un episodio di lombalgia acuta che l’ha costretto al forfait.

TuttoNapoli.net

Ieri Kvaratskhelia non è partito per Bergamo a causa di un episodio di lombalgia acuta che l’ha costretto al forfait. Aveva avvertito dei fastidi alla schiena dopo la partita contro il Liverpool - racconta il Corriere del Mezzogiorno -, ieri durante uno scatto si è bloccato e così si è deciso di evitare rischi optando per la mancata convocazione: "C’è ottimismo per recuperarlo in vista delle prossime gare contro l’Empoli e l’Udinese ma le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno, non possono esserci ancora certezze,

L’alternativa più probabile è Raspadori a sinistra. L’ex Sassuolo è favorito su Elmas, potrebbe rappresentare una variante tattica anche per sfuggire ai riferimenti uomo su uomo dell’Atalanta. Al centro della difesa Juan Jesus è in vantaggio su Ostigard, Mario Rui su Olivera mentre dovrebbe rientrare Zielinski dal primo minuto".