Kvara, svolta per il rinnovo? KKN annuncia: domani l’agente sarà a Napoli

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Kvicha Kvaratskhelia. Continua a tenere banco infatti la questione legata al rinnovo del contratto dell'attaccante georgiano, ma già da domani potrebbe esserci una svolta.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, domani il suo agente Mamuka Jugeli sarà a Napoli per discutere del prolungamento del contratto con la società azzurra. Il procuratore resterà in città per i prossimi quattro giorni.