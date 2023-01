Kvaratskhelia corre verso il recupero: una certezza per la sfida alla Roma

A parlare delle condizioni dell'attaccante, che ha saltato la gara di Salerno per i postumi inlfienzali, è la Gazzetta dello Sport:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia corre verso il rientro in campo, con la Roma nel mirino. A parlare delle condizioni dell'attaccante, che ha saltato la gara di Salerno per i postumi inlfienzali, è la Gazzetta dello Sport: "Il georgiano ha ripreso parzialmente a lavorare in gruppo con la squadra, che ieri mattina ha iniziato la propria settimana di allenamenti. Il georgiano ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra, e successivamente lavoro atletico individuale in campo, mentre il resto della squadra ha svolto una partitella a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo e dunque il difensore brasiliano si può ritenere completamente recuperato per la gara di domenica sera con la Roma, sua ex squadra.