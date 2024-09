Kvaratskhelia recuperato dopo il colpo in Nazionale: col Cagliari dal 1'

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Kvaratskhelia sta bene e Anguissa è tornato a Napoli. Tutti in gruppo per preparare la prossima partita di campionato in programma domenica a Cagliari.

Il quotidiano scrive: "Mancava soltanto Frank al raduno dei reduci delle nazionali, ma ieri ha ricominciato la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto della squadra e con Kvara, recuperato dopo il colpo incassato con la Georgia e pronto a giocare dal primo minuto la quarta partita consecutiva. Un gruppo più che completo che mai, in vista della trasferta in programma domenica a Cagliari contro la squadra di Nicola".