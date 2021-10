L’All-in di Spalletti sul terzino sinistro

Sì, è il timore di tutti. Con un Napoli che viaggia a pieni giri, con la classifica che premia con i 21 punti gli azzurri nelle prime 7 di campionato, c’è un tarlo nella mente. Una paura che nasce dal recente passato, perché l’esperienza altro non è che le volte in cui hai preso qualche bastonata che non ti aspettavi di prendere.

Le corsie difensive. Nell’unica sconfitta stagionale, contro lo Spartak Mosca, i problemi sono arrivati dai terzini: Mario Rui con lo scriteriato intervento da rosso e poi, a cascata, le insicurezze di Malcuit e le problematiche che nascono nello slittamento a sinistra di Di Lorenzo.

Ecco perchè, in quello che è un cammino lungo e pieno di trappole, bisognerà provare a trovare soluzioni nuove in quella zona del campo. Soluzioni che, nelle idee e nelle parole di Luciano Spalletti, assumono un volto ed un nome: quello di Faouzi Ghoulam.

“Abbiamo Ghoulam che sta fuori che è fortissimo. Bisogna vedere come torna nella partita reale, che possibilità avrà” aveva dichiarato Spalletti, proprio dopo la sconfitta con lo Spartak, sulle difficoltà sulla corsia mancina. Lo stesso tecnico aveva già chiarito che la scelta di non prendere un terzino sinistro sul mercato era nata dalla volontà di puntare sul rientro dell’algerino. Ad oggi la grande scommessa del tecnico: siamo al momento dell’all-in per quella che ha il sapore di ultima occasione.