L'allenatore che nessuno ha mai accostato al Napoli

Sarri, Allegri, Benitez, Juric e poi Italiano, De Zerbi, Dionisi. Tanti gli allenatori accostati al Napoli in vista del prossimo anno. Tutti di valore, ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie idee tattiche. Ma quale sarà quello che De Laurentiis sceglierà?

C'è un nome mai emerso: quello di Gattuso. Vero che il rapporto con De Laurentiis è ormai ai minimi termini, ma il suo addio, che appare scontato, non è certo al cento per cento. C'è una piccolissima percentuale che resiste: perché il suo futuro dipende da diversi fattori. Chi lo cerca, quali offerte ha ricevuto? E poi, De Laurentiis come si sta muovendo, chi è già pronto a prendere il suo posto? Molti rapporti professionali dipendono da esigenze e motivi di comodo. E se le offerte non soddisfano Rino? E se De Laurentiis ha ancora dubbi sul nuovo allenatore? Gattuso sta facendo molto bene in questi giorni e ha ancora due mesi a propria disposizione per continuare a migliorare, magari raggiungendo il traguardo Champions. Tutto può ancora accadere. Certo, la sua permanenza è improbabile, ma un nome in più non guasta...