L'annuncio dal Belgio: "Lukaku salta ancora la nazionale, lo ha già comunicato al ct"

Romelu Lukaku salterà ancora una volta gli impegni con la sua nazionale. Dopo aver scelto di restare a Napoli a inizio settembre quando era appena arrivato in Italia dopo la lunga trattativa tra Napoli e Chelsea, non cambia la scelta del giocatore (elogiato da Conte in conferenza prima della sfida al Como) per la seconda sosta per la Nations League.

Il quotidiano belga Le Soir annuncia, di fatto, l'assenza di Lukaku, così come quella di De Bruyne. Entrambi mancheranno per le gare contro Italia del 10 ottobre e Francia del 14. Il ct Domenico Tedesco è già stato informato dai due giocatori e dovrà dunque rinunciare a due pilastri del Belgio.