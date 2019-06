L'annuncio di Alvino: "James-Napoli, il Real si è convinto! Spunta la formula per chiudere"

Carlo Alvino pubblica su Twitter importanti aggiornamenti sul futuro di James: "La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare James Rodriguez in maglia azzurra. Il giocatore vuole solo il Napoli. Prestito oneroso con diritto di riscatto l’unica formula. Il Real si è convinto. Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo". Un messaggio chiaro per una trattativa vicina alla conclusione.