L'attaccante perfetto gioca in Serie A: coppia da sogno con Lukaku

vedi letture

Lo sa il Napoli, lo sa Conte, lo sanno tutti: l'attaccante perfetto da sistemare accanto a Lukaku si chiama Ademola Lookman, ha 27 anni e gioca nell'Atalanta. In tre stagioni italiane ha segnato 52 gol in 117 partite. A Bergamo è diventato ciò che non era mai stato prima nella sua carriera: un giocatore decisivo, determinante. In finale di Europa League, un anno fa, ha steso il Bayer di Xabi Alonso con una tripletta. Per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe la scheggia impazzita da sistemare accanto a Lukaku per un ipotetico attacco a due del Napoli. Le sponde di Big Rom, gli inserimenti di Lookman. Mix perfetto, devastante, per due giocatori che insieme si troverebbero a meraviglia. Un duo perfetto. Complementare.

Lookman è stato di nuovo accostato al Napoli come possibile alternativa a Ndoye qualora il club azzurro decidesse di puntare su Lucca e non su Nunez in attacco. Il nigeriano è un esterno, ma per caratteristiche, immaginandolo altrove, lontano da Bergamo, sarebbe perfetto come seconda punta libera di muoversi dalla trequarti in poi e non ai lati del campo con compiti difensivi. Le incognite, ovviamente, sono tante: economiche, perché costa tanto, ma anche di strategia, anche perché ad oggi, seguendo le mosse del ds Manna, il Napoli cerca un esterno puro (Ndoye oltre a Lang) e una prima punta (Nunez o Lucca). Lookman è un ibrido ma, per qualità, sarebbe il colpo perfetto. Metterebbe d'accordo tutti, Conte compreso. Andrebbe inserito tatticamente, dolci problemi che ogni allenatore vorrebbe avere. Ci sarebbe anche l'incognita della Coppa d'Africa. Insomma, tanti dubbi, una certezza: valore assoluto garantito.