L’autorevole The Athletic - CR7 ha chiesto la cessione allo United per la Champions, c’è anche il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una clamorosa indiscrezione rimbalza dall'Inghilterra. Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto ai dirigenti del Manchester United di essere ceduto perchè spinto dalla volontà di giocare la Champions League. Secondo quanto riporta l'autorevole The Athletic, l’agente del portoghese Jorge Mendes ha incontrato lo scorso fine settimana il proprietario del Chelsea, Todd Boehly, per discutere di un eventuale passaggio ai Blues. Si pensa che anche il Bayern Monaco sia stato informato della sua situazione, ma la notizia clamorosa - come si legge - è che anche il Napoli sarebbe interessato.