L'emergenza ha colpito un nuovo reparto: non c'è pace per Gattuso

Una nuova emergenza, in barba alle buone notizie arrivate dal mercato e dalle ottime indicazioni del campo. Rino Gattuso, non può nemmeno fare in tempo a gioire per aver superato i grandi problemi in difesa, dove per settimane non ha potuto contare su Koulibaly e Maksimovic trovandosi costretto ad utilizzare Di Lorenzo come difensore centrale, che già deve affrontare una nuova criticità.

Maledetta influenza. Per la sfida alla Sampdoria l'idea del tecnico era quella di dare continuità in mediana a Demme, Fabiàn e Zielinski, ma ha dovuto fare i conti con l'attacco influenzale che ha colpito prima lo spagnolo e poi il tedesco. Il primo sarà sicuramente out per la sfida di Marassi ed anche il tedesco difficilmente sarà utilizzabile.

Insomma, con un Napoli che cerca continuità e certezze, il tecnico deve fare i conti con una situazione sicuramente inattesa. La cattiva sorte, dopo essersi accanita sulla difesa, sembra aver spostato le proprie attenzioni sulla zona mediana del campo, dove lo stesso Allan non è al meglio (ma almeno è convocato). Scaldano i motori per questa sera Lobotka, Zielinski ed Elmas, possibile trio titolare contro la Samp.