L'episodio da non sottovalutare che riguarda Meret

Dall'addio di Ospina, che sembrava apririgli la strada per un ruolo da titolare, alla ricerca costante del Napoli di un nuovo portiere che sembrava presagire all'addio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È stata un'estate complicata per Alex Meret. Dall'addio di Ospina, che sembrava apririgli la strada per un ruolo da titolare, alla ricerca costante del Napoli di un nuovo portiere che sembrava presagire all'addio. Il club ha provato fino alla fine a regalare a Luciano Spalletti Keylor Navas, che di fatto avrebbe fatto di Meret il secondo portiere in caso non si fosse trovata una sistemazione prima del gong del calciatomercato. Affare sfumato, per il mancato accordo tra il portiere e il Psg.

Alex titolare.

Con la chiusura della questione mercato, sarà pure un caso, ma il portiere è subito diventato protagonista. Prima della gara col Lecce il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva chiarito: "Abbiamo due grandi portieri, restiamo così". In quella gara Meret si era esaltato parando il rigore a Colombo, nella notte sfortunata degli azzurri. Con la chiusura ufficiale del mercato Meret non ha avuto più dubbi: la porta del Napoli era sua. Una porta che ha difesa con grande lucidità anche contro la Lazio, con un episodio da non sottovalutare: la coraggiosa uscita al minuto 65' per arginare l'offensiva di Felipe Anderson rappresenta un segnale importante, proprio su quello che da tutti viene indicato come un grande limite del portiere.