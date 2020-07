L'Equipe - Osimhen, sì al Napoli! Si chiude entro giovedì e costerà 81mln! Retroscena su Gattuso

Victor Osimhen ha detto sì al Napoli. Lo scrive L'Equipe oggi in edicola rivelando i dettagli della trattativa che sta per concludersi col Lille. L'ok definitivo del calciatore sarebbe arrivato venerdì, entro giovedì si chiude tutto, ieri decisivo incontro in Sardegna tra il presidente del Lille, i nuovi agenti del calciatore, Giuntoli e, telefonicamente, anche De Laurentiis. Per Osimhen ingaggio importante, da quasi 5 milioni a stagione, pare - si legge - che Gattuso abbia dichiarato di voler ridurre il suo pur di averlo con sé. Non solo Osimhen, però: il Napoli stringe anche per Gabriel, difensore, così da concludere una doppia operazione col Lille da oltre 100 milioni di euro.