L'erede di Kvara sarà priorità a giugno: il Napoli proverà l'assalto ad Adeyemi

vedi letture

Stando a quello che riporta Il Mattino, potrebbero essere addirittura nove i volti nuovi nella prossima stagione

In estate il Napoli riproverà l'assalto a Karim Adeyemi, esterno d'attacco che era stato trattato già a gennaio. Stando a quello che riporta Il Mattino, potrebbero essere addirittura nove i volti nuovi nella prossima stagione tra potenziali titolari e possibili alternative di spessore: tre per reparto. Innanzitutto, il Napoli punta forte sugli esterni offensivi per sostituire Kvaratskhelia fin dall’inizio o eventualmente in corso d’opera.

Come si diceva, il nome che preferito è quello di Adeyemi. Il 23enne esterno offensivo del Borussia Dortmund ha voluto chiudere la stagione con il club tedesco (che invece sarebbe stato disposto a cederlo dietro la cifra di circa 40 milioni di euro). Se ne riparlerà a giugno, ma nel frattempo le trattative non si sono mai interrotte. Occhi puntati anche su Edon Zhegrova del Lille, il cui contratto scade nel 2026 e con la chiara decisione di non rinnovare.