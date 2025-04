L’Inter perde, il Napoli posta subito sui social: “E tu non devi mollare…”

E' una Pasqua da ricordare per Napoli e per il Napoli, che approfitta del ko dell'Inter a Bologna ed è ora primo in classifica a pari punti dei nerazzurri e con un calendario nettamente più semplice. Un boato al gol di Orsolini al 94' e poi i festeggiamenti di tutta la città per un sogno che ora potrebbe realizzarsi.

Al triplice fischio di Colombo, la SSCNapoli ha postato sui social il coro cantato dai tifosi azzurri anche ieri a Monza: “E tu non devi mollare…”. Concentrazione massima per la squadra di Conte che in queste ultime 5 partite ha il destino nelle proprie mani.