L’Italia è ai quarti di Nations! 1-0 al Belgio: Di Lorenzo-assist, 90’ per Lukaku e Buongiorno

L'Italia passa in vantaggio all'undicesimo dopo dieci minuti di dominio assoluto allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Bastava un punto, ne sono arrivati altri tre. La nuova Italia di Luciano Spalletti allo stadio Re Baldovino di Bruxelles ha conquistato il quarto successo in cinque partite e ha superato un altro crash test staccando così il pass per i quarti di finale di Nations League. Contro il Belgio Donnarumma e compagni hanno portato a casa una partita dai tanti volti: a tratti dominata, sofferta nel finale. Conquistata di misura col primo gol in azzurro di Sandro Tonali su assist di Di Lorenzo, in campo 90 minuti e autore di un'ottima gara. Romelu Lukaku ha disputato l'intero match, così come Alessandro Buongiorno. Giacomo Raspadori è invece entrato nel finale, all'80'.