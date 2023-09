L'Italia scaccia i fantasmi: finale di sofferenza, ma sconfitta 2-1 l'Ucraina

Bella prima frazione dell'Italia, avanti sul doppio vantaggio con Frattesi, prima di un calo di tensione nella parte finale.

Una doppietta di Frattesi scaccia i fantasmi e regala tre punti ad una buona Italia soprattutto nella prima mezz'ora. Brutto inizio dell'Ucraina che però a fine primo tempo rientra in partita con il gol di Yarmolenko. Nella ripresa non manca la sofferenza, ma stavolta non arriva la beffa come in Macedonia e l'Italia pur concedendo metri conserva il 2-1 meritato. 90' per Di Lorenzo mentre Raspadori, autore di una buona gara ma senza la zampata vincente, è uscito al 72'.