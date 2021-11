L'ovazione di Spalletti: Luciano applaude Mertens per due minuto di seguito

Più di Diego Maradona c’è Dries Mertens sotto il diluvio in cui affonda la Lazio di Sarri, nella notte dedicata al Pibe. Si celebra la prestazione dell'attaccante belga sull'edizione odierna del Corriere della Sera: "Davanti alla sua statua: spettacolo e sentimento sono il preludio al primato in classifica del Napoli. Che torna a giocare il calcio che sa, sotto gli occhi del suo ex Comandante. Mette a distanza di sicurezza l’Inter e allunga sul Milan.

Quando il belga, autore di una doppietta, festeggia sotto la curva con la mano sul cuore, s’intuisce che forse il Pibe ha designato il suo erede napoletano. L’ovazione che riceve quando a metà della ripresa lascia il posto a Petagna, lo certifica. Da Maradona a Mertens, Spalletti lo applaude per due minuti di seguito" sottolinea il quotidiano.

