La battuta di Spalletti: "ADL viene dal cinema, è come un horror: ricompare sempre e ti rovescia tutto"

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha risposto per le rime a conclusione dell'intervento del presidente De Laurentiis

Tante dichiarazioni nel corso della cerimonia per la cittadinanza onoraria per l'allenatore del terzo scudetto del Napoli. Tanti ospiti, tante risate ma anche frasi che restano.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport parlando della cerimonia di ieri al Maschio Angioino, il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha risposto per le rime a conclusione dell'intervento del presidente De Laurentiis: "Aurelio viene dal cinema e lo dimostra ogni volta. È come guardare un horror con i popcorn e la Coca Cola: speri sempre di star assistendo all’ultima scena che rimette tutto a posto, poi però ricompare e ti rovesci tutto addosso".