La 'bomba' di mercato che fa infiammare i tifosi (ma non accadrà)

Jorginho? Se non rinnova col Chelsea, vuole tornare in Italia. Al Napoli. Lo ha detto il suo agente a Kiss Kiss Napoli. Parole che hanno fatto sognare i suoi vecchi tifosi. Oggi lo rivorrebbero anche quelli che lo avevano criticato. Ma Jorginho al Napoli è pura utopia per un semplice motivo. Il regista del Chelsea è nel pieno della sua carriera, ha vinto da titolare una Champions e difficilmente accetterebbe di tornare in una città che adora, chiaro, ma in una squadra che non lotta per i massimi traguardi europei. Jorginho è cresciuto e sono altri, oggi, i palcoscenici che sa di meritare. Poi, si sa, il cuore azzera ogni distanza...