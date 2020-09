La cessione che chiude l'epoca di un centrocampo tra i migliori al mondo

(di Arturo Minervini) - Avete mai avuto la sensazione che una parte della vostra vita abbia cambiato pelle? Un istante preciso, che segna un punto di non ritorno. Una svolta, proprio come il percorso di una pagina di un libro che lascia spazio a quella successiva. In quel momento si fondono due emozioni: nostalgia e curiosità. Per quello che è stato, per quello che sarà.

C’era una volta il Napoli di quei tre lì in mediana, che spazio per gli altri ce n’era davvero poco. Perchè quando recitavi a memoria la formazione, manco ti veniva il dubbio: a centrocampo Jorginho, Allan ed Hamsik.

Certi universi si sgretolano come personaggi di una serie televisiva collocati temporalmente in uno spazio indefinito. Sono nati in condizioni favorevoli, mondi paralleli generati dall’idea geniale di qualche pazzo visionario. Le particelle che li costruiscono, certi mondi, sono composta da desideri, ambizioni e volontà. Quando vengono a mancare questi elementi, tutto sparisce.

La natura è regolata da forza che sanno bilanciarsi. Che creano la vita, la rendono possibile. Un’armonia regalata, concessa senza fatica apparente. Non c’è modo migliore per spiegare cosa fosse quel centrocampo lì, una simbiosi spontanea che dava vita ad una sinergia inattesa dopo i primi esperimenti.

Quando in mezzo al campo c’erano Jorginho, Allan e Hamsik, dovevi avere paura di pochissimi avversari al mondo. Perchè quei tre, mescolati insieme come una sconosciuta alchimia, davano vita ad un risultato quasi taumaturgico. La semplicità del numero 8, l’eterno ritorno del numero 5, la visione complessiva del tutto del numero 17 erano garanzia assoluta. Ora, con l’ultimo addio di Allan, sono una pagina che ha compiuto la sua missione. E mentre la giri, una piccola lacrima ti solca il viso, ma non scende in verticale. Fa un pochino di tiki tata su per il viso, giusto per ricordarti chi eravamo.